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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:40
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        T.D. idaresindeki 07 BRF 267 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, M.E. yönetimindeki 02 ABC 442 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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