Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
T.D. idaresindeki 07 BRF 267 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, M.E. yönetimindeki 02 ABC 442 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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