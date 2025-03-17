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        Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

        Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:50
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        Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
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        Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı.

        Barbaros Hayrettin Mahallesi Karapınar Caddesi'nde yapımı süren bir inşaatın 3. katında çalışan L.K, dengesini kaybedip düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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