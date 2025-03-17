Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı.
Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı.
Barbaros Hayrettin Mahallesi Karapınar Caddesi'nde yapımı süren bir inşaatın 3. katında çalışan L.K, dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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