Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 LF 127 plakalı otomobil, Çelik köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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