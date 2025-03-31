Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.Y. idaresindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil, E.E'nin kullandığı 02 FV 018 plakalı otomobille Beşyol Köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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