Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        N.Y. idaresindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil, E.E'nin kullandığı 02 FV 018 plakalı otomobille Beşyol Köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
        Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
        Adıyaman'da bayram namazı için binlerce kişi saf tuttu
        Adıyaman'da bayram namazı için binlerce kişi saf tuttu
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaşlı kadına ilk müdahaleyi milletvekili yaptı
        Otomobilin çarptığı yaşlı kadına ilk müdahaleyi milletvekili yaptı