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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:22
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.U. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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