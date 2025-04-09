Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni ayrımında U.G. yönetimindeki 27 AHU 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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