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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:48
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni ayrımında U.G. yönetimindeki 27 AHU 968 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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