Adıyaman'da hacı adaylarına seminer verildi
Adıyaman İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına seminer verildi.
Adıyaman İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına seminer verildi.
Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen seminerde, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına hac ibadeti semineri verdi.
Seminerde, hacı adaylarının hac hazırlıkları, seyahat ve intikal, hac ibadetinin önemi ve sosyolojik yansımaları, haccın yapılış şekli, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri ile genel anlamda sağlık konularında eğitim verildi.
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