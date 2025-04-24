Çelikhan'da Gazze yararına kermes açıldı

Adıyaman’ınÇelikhanİlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.

İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan’lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."