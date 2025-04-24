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        Çelikhan'da Gazze yararına kermes açıldı

        Adıyaman'ınÇelikhanİlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:09
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        Çelikhan'da Gazze yararına kermes açıldı
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        Adıyaman’ınÇelikhanİlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

        Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.

        İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan’lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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