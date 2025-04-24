Çelikhan'da Gazze yararına kermes açıldı
Adıyaman'ınÇelikhanİlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.
Adıyaman’ınÇelikhanİlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.
Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.
İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan’lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."
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