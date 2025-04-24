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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahta'da son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Recep Umut Karaman (23) memleketi Kahta'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:35
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahta'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Recep Umut Karaman (23) memleketi Kahta'da toprağa verildi.

        Polis memuru Karaman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bayraktar Mahallesi Çağrı Camisi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen cenaze törenine Karaman'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdüru Alper Uzman, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından kılınan namazının ardından Çobanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Polis memuru Recep Umut Karaman, dün İstanbul'da motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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