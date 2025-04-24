Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahta'da son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen cenaze törenine Karaman'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdüru Alper Uzman, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve vatandaşlar katıldı.

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