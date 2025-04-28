Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama
        Adıyaman'da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama
        Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da motofest coşkusu kortejle devam etti
        Adıyaman'da motofest coşkusu kortejle devam etti
        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Motosiklet tutkunları Adıyaman'daki motofestte bir araya geldi
        Motosiklet tutkunları Adıyaman'daki motofestte bir araya geldi