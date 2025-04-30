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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:02
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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 79,12 gram sentetik uyuşturucu, 31,72 gram metamfetamin, bin 912 sentetik hap, yaklaşık 1 gram kokain, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 45 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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