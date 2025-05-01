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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:52
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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        İlçede ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

        Binanın enkazı ise kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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