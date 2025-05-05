Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abuzer Yakut (59), Yeni Mahalle'de yapımı devam eden bir binanın 6'ncı katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.