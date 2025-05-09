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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, köy tipi deprem konutlarını inceledi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, köy tipi deprem konutlarının yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:36
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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, köy tipi deprem konutlarını inceledi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, köy tipi deprem konutlarının yapımı sürüyor.

        Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Şerefhan ve Gölbağı köyleri için inşa edilen konutları yerinde inceledi.

        Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi alan Altınöz, deprem konutlarının sağlam zeminler üzerine modern mimariyle inşa edildiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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