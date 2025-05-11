Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Adıyaman etabı tamamlandı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Adıyaman etabı tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Adıyaman etabı tamamlandı.
Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, farklı illerden 10 takım katıldı.
Finalde "The Anatolia" ile karşılaşan "And 1", rakibini yenerek Adıyaman etabının şampiyonu oldu.
Dereceye girenlere madalyaları verildi.
Etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.
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