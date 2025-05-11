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        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Adıyaman etabı tamamlandı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Adıyaman etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:16
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        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Adıyaman etabı tamamlandı
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Adıyaman etabı tamamlandı.

        Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, farklı illerden 10 takım katıldı.

        Finalde "The Anatolia" ile karşılaşan "And 1", rakibini yenerek Adıyaman etabının şampiyonu oldu.

        Dereceye girenlere madalyaları verildi.

        Etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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