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        Yeşilaydan Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele eğitimi

        –Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Adıyaman'daki Bebek Geçici Barınma Merkezi'nde kalan kadınlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:49
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        Yeşilaydan Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele eğitimi
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        –Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Adıyaman'daki Bebek Geçici Barınma Merkezi'nde kalan kadınlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Yeşilay Adıyaman Şubesi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, kamp bünyesindeki hastane ve diğer sosyal kurumlarda görev yapan personel de ziyaret edildi.

        Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi.

        Kadınlara yönelik sunumda, sigara, alkol, madde, teknoloji gibi farklı bağımlılık türlerine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve destek almanın önemine dikkat çekerek, YEDAM'ın sağladığı profesyonel danışmanlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerini anlattı.

        YEDAM görevlileri, kamp içerisinde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir psikososyal destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Ziyaret kapsamında çocuklara da çeşitli etkinlikler düzenlenerek farkındalık kazandırılması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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