Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 105'i hapis cezası olmak üzere toplam 449 şahıs yakalanmıştır. İl giriş ve çıkış uygulama noktalarımızda 26 bin 364 şahsın sorgusu yapılmış olup 5 bin 863 araç denetimi gerçekleştirilmiş, 51 şahıs yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 602 bin 415 şahsın sorgusu yapılmıştır."

Geçen ay önemli bir operasyona imza attıklarını aktaran Varol, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerimiz güzel bir dolandırıcılık operasyonuna imza attılar kendilerini kutluyorum. Şüphelilerin hesap hareketliliğinde 45 milyon liraya yakın para trafiği olduğu belirlendi." dedi.