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        Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı gelecek ay teslim edilecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı programla gelecek ay teslim edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:00
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        Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı gelecek ay teslim edilecek
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı programla gelecek ay teslim edileceğini söyledi.

        Bakan Kurum, Adıyaman Zey Köyü Afet Konutları alanında yaptığı konuşmada, köyü 135 dönümlük alanda yeniden kurduklarını ve depremzedelere teslim ettiklerini belirtti.

        Köydeki 107 evde vatandaşların güvenle oturduğunu aktaran Kurum, 6 Şubat 2023 sabahı yaşanan büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana ekipleriyle sahada olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir esnafımız, vatandaşımız kalmayacak" sözünün kararlılığıyla 3 bin 500 şantiyede 7 gün 24 saat yüzbinlerce emekçiyle verdikleri sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

        Hak sahiplerine teslim edilecek tüm konutların inşasına başladıklarını, hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarları ailelere teslim ettiklerini ifade eden Kurum, Adıyaman genelinde bugüne kadar toplam 31 bin 406 konut ve iş yerini tamamlayıp teslim ettiklerini, yıl sonunda da 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti.

        - 250 bininci konut Haziran'da Kahramanmaraş'ta teslim edilecek

        Deprem bölgesinde çalışmaların son hızla devam ettiğini ifade eden Kurum, son depremzede evine girene kadar çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

        Kurum, şöyle devam etti:

        "Deprem bölgesinin tamamında 2025 sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haziran ayında Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle 11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük coşkuyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz."

        - "Biz, sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk"

        Adıyaman'da meydan ve ticaret merkezlerinin de yapımına devam ettiklerini anlatan Kurum, şehre yeni bir nefes alanı açmayı hedeflediklerini söyledi.

        Depremlerden etkilenen 11 ilde yaraları saracaklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

        "Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu, geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Birileri bu yapılanları görmek istemez. Yabancı konukların gelip hayranlıkla, gıptayla takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez. Ama bu millet, kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf üstüne laf ürettiğini çok iyi bilir. Bu millet, kimin gecesini gündüzüne katarak 7 gün 24 saat çalıştığını, kimin gerçekten yanında olduğunu iyi bilir. Biz, sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset yapmak olmadı, her zaman derdiyle dertlenmek, çözüm üretmek oldu. Ne Adıyaman'ımız, ne Malatya'mız, ne Hatay'ımız, ne Gaziantep'imiz, ne Osmaniye'miz, ne Adana'mız unutulmamıştır, göz ardı edilmemiştir. Depremi hiçbir zaman siyaset malzemesi yapmadık. Deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa koştuk ve devam edeceğiz. Biz bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu yolun sonunda, yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır."

        Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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