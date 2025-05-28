ADYÜ'de 3 bin 79 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Adıyaman Üniversitesinden (ADYÜ) mezun olan 3 bin 79 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Vali Osman Varol, törendeki konuşmasında, öğrencileri tebrik etti.

Gençliğin geleceğin teminatı olduğunu anlatan Varol, "Siz değerli öğrencilerimizin en mutlu günü olan mezuniyet töreninde keyifli bir akşam yaşamaları için bugünkü konseri bize hediye eden çok kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi, tüm mezun olan kardeşlerimizi tebrik ederken, ailelerin ise heyecanını derinden paylaşıyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ise bu yıl 3 bin 79 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Başsavcı Gökhan Şahin tarafından, eğitim döneminde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.