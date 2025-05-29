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        Sincik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:37
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        Sincik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Sergide el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı.

        İlçe Gençlik Merkezi bahçesindeki açılışa Kaymakam Tunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sezen Ece ve kursiyerler katıldı.

        Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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