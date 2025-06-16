Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Adıyaman'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı
        Adıyaman'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı
        Adıyaman'da jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Adıyaman'da jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğretmen ve kızının isimleri görev y...
        Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğretmen ve kızının isimleri görev y...
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı