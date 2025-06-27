Adıyaman'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İşçiler fabrikadan tahliye edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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