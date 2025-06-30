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        Adıyaman'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:42
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        Adıyaman'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman’da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.H.A. idaresindeki biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında, Y.K'nin kullandığı 06 CTS 760 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle yan yatan otomobildeki sürücü ve 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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