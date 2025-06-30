Adıyaman'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman’da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.H.A. idaresindeki biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında, Y.K'nin kullandığı 06 CTS 760 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yan yatan otomobildeki sürücü ve 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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