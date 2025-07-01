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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:42
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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