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        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:38
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        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Aşure günü dolayısıyla cuma namazı sonrası Kent Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara, Adıyaman Valisi Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış tarafından aşure ikram edildi.

        Milletvekili Alkayış, gazetecilere yaptığı açıklamada Muharrem Ayı'nın öneminden bahsetti.

        Alkayış, şöyle konuştu:

        "Başta Gazze olmak üzere, coğrafyamızda yaşanan tüm zulümlerin, akan kanın ve gözyaşının son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu kültürü yaşatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

        Etkinliğe AK Parti Adıyaman teşkilatı, vakıf personelleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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