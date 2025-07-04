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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canavar yine sahnede! Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Canavar yine sahnede! Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!

        Kadın cinayetlerine bir kan donduran olay daha eklendi. Amasya'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse, tartıştığı eşi Kader Köse'yi tabancayla vurarak katletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:59
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        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
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        Amasya'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse (35), tartıştığı eşi Kader Köse’yi (30) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse ile eşi Kader Köse arasında evde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Köse, eşine ateş etti. Kader Köse kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Köse bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

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        Silah seslerini duyan mahallelerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Köse çiftinin cenazeleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ"

        Oğlunun cenazesini teslim alan Nurdan Köse, “Ah Yunus’um, niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın” diyerek gözyaşı döktü. Yunus Köse’nin amcası Hüseyin Köse ise “Olaydan önce annesini arayıp helallik istemiş. Sonra da bu acı olay yaşandı” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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