Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
Galatasaray, Victor Osimhen'in başka bir takıma transfer olduğu senaryoda alternatif olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transfer edilememesi halinde alternatif isimleri belirledi.
Galatasaray, Victor Osimhen'in kalmadığı senaryo için Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
Galatasaray, Victor Osimhen'in kalmadığı senaryo için Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezonda 47 maçta forma giyen Mikautadze, 17 gol 11 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 22 milyon euro olarak gösteriliyor.