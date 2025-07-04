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        Besni'de kuyumcular dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu esnafını sahte para, sahte altın ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:45
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        Besni'de kuyumcular dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu esnafını sahte para, sahte altın ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Besni Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Şire Pazarı ve Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu esnafını ziyaret ederek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

        Ziyaretlerde, sahte altın ve sahte para ile karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgilendirdi.

        Ekipler ayrıca, esnafa bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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