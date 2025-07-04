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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:46
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ö. Y. idaresindeki 24 DV 638 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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