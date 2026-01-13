Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:24
        Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

        Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

