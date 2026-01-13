Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor

        Adıyaman'da yaz aylarında nüfusu 2 bine yaklaşan Sarıkaya köyünde, kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:08
        Merkeze bağlı yaklaşık 200 haneden oluşan Sarıkaya köyü, bahar ve yaz aylarında Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'ten gelen ailelerle birlikte hareketli günler yaşıyor.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin, sonbaharla birlikte şehir merkezlerine dönmesiyle köy, kış aylarında sessizliğe bürünüyor.

        Kış boyunca köyde kalan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ali Rıza Bildik, soğuk havalarda hayvanların aç kalmaması için çevredeki ilçe ve beldelerde bulunan fırınlardan bayat ekmek toplayarak sokak hayvanlarını besliyor.

        Muhtar Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın muhtarlık, kışın ise adeta köy bekçiliği yaptığını söyledi.

        Kış aylarında köyün büyük ölçüde terk edildiğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

        "Köyümüz yaklaşık 200 haneden oluşuyor. Yaz aylarında nüfusumuz 1500 ile 2100 kişi arasında değişiyor. Yazın oldukça kalabalığız ancak kış şartları zor olduğu için sonbaharla birlikte vatandaşlarımız şehir merkezlerine, ilçelere ve farklı illere dönmek zorunda kalıyor. Ben ise köyümü yalnız bırakmıyorum. Hem köyüme zarar gelmesin hem de sokak hayvanları sahipsiz kalmasın diye burada yaşamayı sürdürüyoruz. Köyde kalmaktan memnunum, burayı ve vatandaşlarımızı çok seviyorum. Köyümü terk etmeyi düşünmüyorum. Şu an köyde benden başka kimse yok. Sadece ben, eşim ve çocuklarım buradayız. Sıkılmamak için birkaç hayvanımız var, onlarla ilgileniyoruz. Süt sağıyor, peynir yapıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımızın ziyarete gelmesi de bizi mutlu ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

