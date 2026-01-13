Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:58
        Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezide hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

