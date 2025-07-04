Evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı da belli oldu. Temmuz ayından itibaren ödenecek sosyal yardımlar da buna bağlı olarak artırıldı. Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek.

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EVDE BAKIM MAAŞI 11.702,11 TL

Evde bakım maaşı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.

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Evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 14.736,45 TL’nin altında olması şartı aranıyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

Bu yıl ocak-haziran döneminde 10.125,56 TL olan engellilerin evde bakım maaşı temmuz ayından itibaren 11.702,11 TL’ye yükselecek. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 20.251 TL’den 23.404 TL’ye çıkacak. ENGELLİ AYLIĞI 6.454,48 TL Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödeniyor. Bu aylığı alabilmek için 2025 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 7.368,22 TL’den az olması şartı aranıyor. Bu kapsamda, engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 5.584,91 TL’den 6.454,48 TL’ye çıkacak. REKLAM 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek. 65 YAŞ AYLIĞI 5.390,39 TL

65 yaş aylığı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul ve yetim aylığı almamak, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri 7.368,22 TL’den az olduğu için muhtaç olduğuna karar verilmiş olmak gerekiyor. Bu yıl ocak – haziran döneminde 4.664,18 TL olan 65 yaş aylığı, temmuz ayından itibaren 5.390,39 TL’ye yükselecek. DUL VE YETİM MAAŞLARI NE OLACAK? En düşük emekli aylığı 14.469 liradan 16.881 liraya yükselecek. Dul ve yetim aylıkları da buna bağlı olarak artacak. En düşük emekli aylığına tabi eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.234,50 TL’den 8.440,50 TL’ye, yüzde 75 oranında dul aylığı alanların maaşı da 10.851,75 TL’den 12.660,75 TL’ye yükselecek. REKLAM En düşük emekli aylığına tabi anne-babasından yüzde 50 oranında yetim aylığı alanların maaşı 7.234,50 TL’den 8.440,50 TL’ye, yüzde 25 oranında yetim aylığı alanların maaşı da 3.617,25 TL’den 4.180,45 TL’ye çıkacak. SOSYAL YARDIMLAR İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar için başvuruların ikâmetgâhın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılması gerekiyor. 65 yaş aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor. İKÂMETGÂHINI DEĞİŞTİRENLER DİKKAT Aylık almakta iken ikâmetgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikâmetgâh bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur. REKLAM 18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesilir.