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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Sürekli İşçi Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak

        Kamu işçisinin zam pazarlığında işverenin son teklifini bu hafta işçi tarafına sunması bekleniyordu. Ancak işverenden işçi tarafına toplantı daveti gönderilmedi. İşverenin 3. teklifini gelecek hafta sunması öngörülüyor. İşçi tarafı da gelecek hafta eylemlerini sürdürecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 04.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:10
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        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
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        Kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası kamu işçisinin zam görüşmesine ilişkin "TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız" açıklamasını yapmıştı. Işıkhan, "İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        SON TEKLİF GELECEK HAFTAYA KALDI

        Ancak beklendiği gibi olmadı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu hafta işveren ve hükümet tarafından sunulması beklenen 3. teklif haftaya kaldı. Önümüzdeki hafta işverenin, işçi tarafını 5. toplantıya davet etmesi ve son teklifini sunması öngörülüyor.

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        YAKLAŞIK 600 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI BEKLİYOR

        Yaklaşık 600 bin kamu işçisi maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. İşveren ilk teklifini TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in temsil ettiği işçi tarafına 13 Haziran'da, ikinci teklifini ise 27 Haziran'da sundu. Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci altı ay içinse yüzde 10 zam teklif edildi. Teklif, işçi tarafının beklentisinin altında kaldı.

        KAMU İŞÇİLERİ EYLEMLERİNİ SÜRDÜRECEK

        Zam pazarlığı sürerken gelecek hafta işçi tarafı eylemlerini sürdürecek. TÜRK-İŞ üyesi kamu işçileri iş yerlerinde eylem yapacak. 8 Temmuz Salı günü kamu işçileri iş yerinden ayrılmayacak. 10 Temmuz Perşembe günü ise kamu işçileri işe gitmeyecek. HAK-İŞ üyesi kamu işçileri ise iş yerlerinde yemek yemeyecek. İşçiler mesai sonrası işten çıkmama eylemi de yapacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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