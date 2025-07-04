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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Paris Saint-Germain'in yıldızı Asensio atağı: Teklifi duyurdular - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensio'ya talip oldu. Fransa basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya yaptığı teklifi duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:47
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        Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve bonservisi PSG'de olan Marco Asensio hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya atıldı.

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        Fransız basınından L'equipe'ün haberine göre; Milan, İspanyol yıldızın transferini tamamlamak amacıyla görüşmelere başladı.

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        FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

        Ayrıca sarı-lacivertli yöneticilerin, 2026 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Asensio'nun önceliğinin Türkiye olmadığı aktarıldı.

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        GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

        2024/25 sezonunda PSG ve Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki on numara oyuncusu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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