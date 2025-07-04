Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensio'ya talip oldu. Fransa basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya yaptığı teklifi duyurdu.
Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve bonservisi PSG'de olan Marco Asensio hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya atıldı.
Fransız basınından L'equipe'ün haberine göre; Milan, İspanyol yıldızın transferini tamamlamak amacıyla görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Ayrıca sarı-lacivertli yöneticilerin, 2026 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Asensio'nun önceliğinin Türkiye olmadığı aktarıldı.