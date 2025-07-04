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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan'ın bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2026 yılında Beyaz Saray'ın, UFC şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacağını söyledi.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:43
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        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
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        ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın bağımsızlığının 250. yılını kutlamak amacıyla Beyaz Saray'da 20 bin kişilik bir izleyici kitlesiyle Ultimate Fighting Championship (UFC) maçı düzenlemeyi düşündüğünü söyledi.

        "Orada geniş bir araziye sahibiz" diyen Trump, son aylarda karma dövüş sanatları karşılaşmalarına katılan ve UFC Başkanı Dana White ile yakın arkadaş olan bir UFC tutkunu.

        ABD Başkanı Trump, 17 Kasım 2024'te UFC 309 maçına katılmıştı

        Trump, bu planını Iowa'da, 4 Temmuz 2026'da kutlanacak Amerika'nın 250. yılı onuruna bir yıl sürecek etkinliklerin başlangıcında duyurdu.

        UFC nedir?

        UFC (Ultimate Fighting Championship), karma dövüş sanatlarının (MMA) en prestijli organizasyonudur. 1993 yılında kurulan UFC, dünyanın dört bir yanından gelen dövüşçülerin farklı dövüş disiplinlerini kullanarak mücadele ettiği en üst düzey platform. Merkezi ise ABD'nin Las Vegas, Nevada kentinde.

        UFC Octagon: UFC dövüşlerinin gerçekleştiği yer olan Octagon, 9 metre çapında ve sekizgen bir yapıya sahip bir arena. Bu alan, dövüşçülerin hem hareket kabiliyetini sağlarken hem de güvenli bir ortamda dövüşmelerini mümkün kılar.

        ABD Başkanı ayrıca, Washington'daki National Mall'da büyük bir festival ve ülke genelinden lise sporcularının katılacağı ayrı spor etkinliklerinin düzenleneceğini de açıkladı.

        Trump, "Ülkemizdeki tüm milli parklar ve tarihi alanlarda Amerika'nın 250. yılı onuruna özel etkinlikler düzenlenecek. Ve bence bir UFC dövüşü de yapacağız" dedi.

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        "Bir düşünün, Beyaz Saray'ın arazisinde. Orada çok geniş bir alanımız var" diyen Trump, bunun 20 bin ila 25 bin kişinin katılacağı "tam bir dövüş" olacağını belirtti.

        Beyaz Saray sözcüsü, başkanın duyurusu dışında paylaşacak başka bir detay olmadığını söyledi.

        Trump, son dönemde UFC maçlarında alkışlarla karşılanıyor ve kafes kenarında yer alıyor. Bunlar arasında Kasım 2024'te gerçekleşen seçimin hemen ardından katıldığı maç ve geçen ay Dana White ile birlikte izlediği iki şampiyonluk karşılaşması da bulunuyor.

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