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        Çelikhan'da bin 500 kişiye aşure dağıtıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşa aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:07
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        Çelikhan'da bin 500 kişiye aşure dağıtıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşa aşure dağıtıldı.

        Muharrem ayı nedeniyle İlçe müftülüğü tarafından organize edilen bin 500 kişilik aşure İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından Ulu Cami avlusunda dağıtıldı.

        Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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