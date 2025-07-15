Nemrut Dağı'ndaki simge eserler nano kireçle korunacak

ORHAN PEHLÜL - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, bölgedeki simge eserlerde de nano kireç uygulamasına başlandı.

Kentte 2 bin 206 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi.

Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.

İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.