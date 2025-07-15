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        Nemrut Dağı'ndaki simge eserler nano kireçle korunacak

        ORHAN PEHLÜL - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, bölgedeki simge eserlerde de nano kireç uygulamasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:10
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        Nemrut Dağı'ndaki simge eserler nano kireçle korunacak
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        ORHAN PEHLÜL - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, bölgedeki simge eserlerde de nano kireç uygulamasına başlandı.

        Kentte 2 bin 206 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi.

        Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.

        İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.

        Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda, taşların doğal görünümünü bozmadan içten sağlamlaştırma hedefleniyor.

        Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, AA muhabirine, daha önce Herakles heykelinin ayak kısmında yapılan uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi.

        Devasa heykellerde özel uygulama yaptıklarını ifade eden Çorbacı, şöyle konuştu:

        "2022 yılında başlattığımız deneme çalışmasının ardından yaptığımız kontroller neticesinde bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu nedenle 2025 yılında kapsamlı bir restorasyon planladık. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlarken, aynı zamanda suyun taşın içine girmesini engelleyecek estetik dolgu uygulayacağız ancak bu dolgu, çatlakları tamamen kapatmayacak, ziyaretçiler yine doğal formu görebilecek."

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da çalışmalarla, heykellerin ilerleyen yıllara daha sağlam ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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