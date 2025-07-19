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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da toplu nikah töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile toplumun bel kemiğidir, her ilimizden bir çiftle Külliye'de düğün yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:32
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da toplu nikah töreninde konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile toplumun bel kemiğidir, her ilimizden bir çiftle Külliye'de düğün yapacağız." dedi.

        Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı.

        Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu.

        Evlilik cüzdanlarını bizzat teslim eden Erbaş, genç çiftler için dua etti.

        Aile kavramının önemine vurgu yapan Erbaş, "Aile, toplumun temel direğidir. Bugün burada 100 yeni ailenin kurulmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ne mutlu bu hayra vesile olanlara." diye konuştu.

        Bekar olanların evlendirilmesinin emredildiği ayeti hatırlatan Erbaş, "Bir cami yaptırmaktan daha faziletli bir hayır varsa, o da bir gencin yuva kurmasına katkıda bulunmaktır. Rabbimiz bizlere bu konuda görev veriyor. Gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Evlilikte sadakat, sevgi ve sabrın temel değerler olduğunu belirten Erbaş, ailelere seslenerek, "Gençlerimizin evlenmelerine engel olmayalım, önlerini açalım. Zamanında kurulan yuvalar, sağlam temeller üzerine oturur. Aile huzuru, toplumun huzurudur." dedi.

        Erbaş, bu yıl Türkiye genelinde düzenlenecek toplu düğün programlarının finalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını dile getirerek, "Her ilimizden bir çifti Ankara'ya davet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve Mehir Vakfı'mız ile birlikte Külliye'de özel bir düğün programı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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