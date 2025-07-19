Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da toplu nikah töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile toplumun bel kemiğidir, her ilimizden bir çiftle Külliye'de düğün yapacağız." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu.

Evlilik cüzdanlarını bizzat teslim eden Erbaş, genç çiftler için dua etti.

Aile kavramının önemine vurgu yapan Erbaş, "Aile, toplumun temel direğidir. Bugün burada 100 yeni ailenin kurulmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ne mutlu bu hayra vesile olanlara." diye konuştu.

Bekar olanların evlendirilmesinin emredildiği ayeti hatırlatan Erbaş, "Bir cami yaptırmaktan daha faziletli bir hayır varsa, o da bir gencin yuva kurmasına katkıda bulunmaktır. Rabbimiz bizlere bu konuda görev veriyor. Gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.