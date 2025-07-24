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        Adıyaman'da "Huzurlu Sokaklar-13" denetimi yapıldı

        Adıyamangenelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 13" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:20
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        Adıyaman'da "Huzurlu Sokaklar-13" denetimi yapıldı
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        Adıyamangenelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 13" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kentte 35 sabit nokta, 53 park ve bahçe 119 ekip ve 332 personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

        Bu kapsamda, 4 bin 839 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 1265 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi.

        Denetimlerde, ruhsatsız 1 tabanca, 17 mermi,1 adet kesici alet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 258 bin 490 lira idari para cezası uygulanırken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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