Adıyaman'da çöken iskelenin altında kalan işçi yaralandı
Adıyaman'da yapımı süren bir inşatta iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Adıyaman'da yapımı süren bir inşatta iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde 5 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan E.A. iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı.
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