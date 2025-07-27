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        Adıyaman'daki Sülüklü Göl, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyündeki Sülüklü Göl'ün 3'te 2'sinde kuraklık nedeniyle su çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:14
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        Adıyaman'daki Sülüklü Göl, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
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        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyündeki Sülüklü Göl'ün 3'te 2'sinde kuraklık nedeniyle su çekildi.

        Daha önce tamamen suyla kaplı olan alanlarda bugünlerde hayvanların otladığı görülüyor. Kuraklık nedeniyle sülük popülasyonunda da büyük oranda düşüş olduğu ifade ediliyor.

        Gölün büyük bölümünde suların çekilmesi ve geçmiş yıllarda su bulunan alanlarda hayvanların otlaması dronla görüntülendi.

        Çevre mühendisi Abdullah Turan, AA muhabirine, gölün küresel ısınma nedeniyle kuruma noktasına geldiğini söyledi.

        Turan, "Sülüklü Göl, geçmişte 15 hektarlık bir su alanına sahipti. Bugün bu alanın 3'te 2'si tamamen kurumuş. Şu an gördüğümüz yerler, geçtiğimiz yıl bu zamanlar sular altındaydı. Küresel ısınmanın ve kuraklığın etkilerini burada çok net şekilde görebiliyoruz." dedi.

        Turan, insan faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini de vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Küresel ısınma, sadece doğa olaylarından ibaret değil. Biz insanların atmosfere bıraktığı gazlar ve partiküller, koruyucu ozon tabakasını zayıflatıyor. Bu da güneş ışınlarının doğrudan yeryüzüne ulaşmasına ve iklim dengesinin bozulmasına neden oluyor. Sonuçlarını ise burada, kuruyan gölde ya da çöle dönen meralarda görüyoruz."

        - "Bu yıl ne doğru düzgün su kaldı, ne de sülük"

        Güngörmüş köyü sakinlerinden İbrahim Mente, yıllardır gölü ziyaret ettiğini ancak ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Geçen yıl bu vakitler göl tamamen doluydu. Sülük için insanlar akın akın geliyordu. Bu yıl ne doğru düzgün su kaldı, ne de sülük. Biz de şifa için geldik ama elimiz boş dönüyoruz. Bu görüntü bizi gerçekten çok üzüyor."

        Abuzer Taştan da gölün kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına geldiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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