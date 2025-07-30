Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu

        Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen gezici mobil Kur'an kursu tırı Adıyaman'da çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen gezici mobil Kur'an kursu tırı Adıyaman'da çocuklarla buluştu.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeyle, camileri yıkılan mahallelerdeki çocuklara geçici ancak kapsamlı bir dini eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.

        Mobil Kur'an kursu olarak hizmet veren ve sınıf ortamına dönüştürülmüş bir eğitim tırında, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık bir ay boyunca deprem bölgesini gezecek olan mobil kursun ilk durağı Malatya olurken, ikinci durağı ise Adıyaman oldu.

        Proje kapsamında Adıyaman’da 5 gün boyunca çeşitli noktalarda çocuklarla buluşulacak.

        Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde faaliyete başladıklarını söyledi.

        Çocukların keyifli vakit geçirdiğini kaydeden Sevil, "Özellikle deprem bölgelerinde camilerin yıkılmasıyla eksik kalan eğitimi mobil sistemle tamamlamak amacıyla başlatıldı. Çocuklarla dolu dolu vakit geçiriyoruz. Sonrasında şehir merkezinde belirlenen diğer noktalarda olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Dedesinden kalan aletlerle 50 yılı aşkın süredir semercilik yapıyor
        Dedesinden kalan aletlerle 50 yılı aşkın süredir semercilik yapıyor
        Adıyaman'da orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
        Adıyaman'da orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze tören...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze tören...