Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve V.K.K'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.