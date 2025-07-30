Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve V.K.K'yi gözaltına aldı.

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