Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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