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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:33
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 35'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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