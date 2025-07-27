Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze törenine katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse'nin oğlunun cenaze törenine katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse'nin oğlunun cenaze törenine katıldı.
Antalya’da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydın’ın halasının torunu Abdussamet Köse'nin (26) cenazesi, Kahta Devlet Hastanesinden alınarak Salkımbağı Köyü mezarlık alanına getirildi.
Köse, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aydın, Köse ailesine başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.