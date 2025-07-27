Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

        ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

        Yeni Mahalle ile Budaklı köyü arasındaki bölgede bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze tören...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze tören...
        Adıyaman'daki Sülüklü Göl, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
        Adıyaman'daki Sülüklü Göl, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi tamam...
        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi tamam...
        Abdurrahman Tutdere'nin elektronik kelepçesi çıkarıldı
        Abdurrahman Tutdere'nin elektronik kelepçesi çıkarıldı
        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Adıyaman'da dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi
        Adıyaman'da dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi