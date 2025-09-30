Adıyaman Üniversitesi'nde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Tekbir getiren öğrenciler ve akademisyenler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, burada yaptığı konuşmada, binlerce Filistinlinin savaş hukukuna aykırı biçimde katledildiğini söyledi.

Keleş, "2023 Ekim ayından bu yana Gazze'de bir soykırım, bir vahşet uygulanmakta. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle bu soykırımı ve vahşeti lanetlemek, Gazze'ye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenledik. Amacımız bu vahşeti haykırmak ve dünyaya duyurabilmek." ifadelerini kullandı.

Gazzeli Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Cuma, Türkiye’nin her zaman Gazze ve Filistin'e büyük destek verdiğini belirtti.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, kurulan stantları gezdi.