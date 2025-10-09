Adıyaman'da "Huzurlu Sokaklar-18" denetimi yapıldı

Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli yakalanırken, bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 44 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 1202 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 279 araç ve 139 motosiklet kontrol edildi.

Kentte polis ekiplerince farklı noktalarda çok sayıda personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

