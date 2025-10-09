Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:15
        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.

        Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.

        İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

