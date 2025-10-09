Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.
Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.
İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.
